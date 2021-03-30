شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزي يستقبل سفير كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، هونج جين ووك، إن بلاده ومصر حققتا نموا اقتصاديا رغم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

جاء ذلك خلال لقائه طارق عامر محافظ البنك المركزى لبحث سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين ومناقشة تطورات الاقتصاد الكلي لكلا البلدين.

وأشار السفير الكوري إلى أن النمو الاقتصادى الذي حققه البلدين، على الرغم من تداعيات الوباء العالمي بفضل الجهود الحثيثة التي تتخذها الحكومة في مصر وكوريا وصمود الشعبين.

وناقش السفير ومحافظ البنك المركزى سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومجالات التعاون الحالية في قطاعات السيارات والإلكترونيات والسكك الحديدية وغيرها، واتفق الجانبان على أهمية مصر كسوق واعدة ذات أهمية سياسية واستراتيجية للشركات الكورية وأكدا على أهمية زيادة تواجد الشركات الكورية في السوق المصرية لتكون مركزا اإقليمى لنشاطهم في المنطقة.