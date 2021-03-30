شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تطلق حملات توعية لنشر الوعي بقري حياة كريمة في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة البيئة برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الثلاثاء، إطلاق حملات التوعية لنشر الوعي البيئي بقرى شبين القناطر وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف لرفع كفاءة وتطوير القرى الأكثر إحتياجًا والتي تضمن 36 قرية و148 تابع بقرى شبين القناطر في محافظة القليوبية

تأتي الحملات بتوجيهات الدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شؤون البيئة والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شؤون الفروع والدكتورة مي عزالدين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبري، حيث قام أعضاء حملة حياة كريمة بمحافظة القليوبية بإطلاق وتدشين حملات التوعية البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة بالمدن والقرى المستهدفة بمركز شبين القناطر وبالتعاون مع شركاء مبادرة حياة كريمة من مؤسسات حكومية وأهلية.

وتوجه فريق عمل وزارة البيئة والمكون من إيناس محمد وطارق عاطف ومصطفى شلبي ممثلي جهاز شؤون البيئة إقليم القاهرة الكبرى إلى قرية السلمانية مركز شبين القناطر حيث جرى حوار مجتمعي وندوة توعية بحضور أحمد رزق رئيس الوحدة المحلية وعصام بدير مدير المدرسة الإعدادية بالسلمانية وحسين أحمد عمدة قرية السلمانية وأهالي القرية

وتم تنفيذ 3 أنشطة توعوية بكلا من مدرسة السلمانية الابتدائية ومدرسة السلمانية الاعدادية أجرتها إيناس محمد مدير إدارة الاعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة فرع القاهرة الكبري تضمنت الحديث عن أهداف مبادرة حياة كريمة من خلال الحث على استدامة موارد التنمية الشاملة والمستدامة سواء إجتماعية أو إقتصادية أو بيئية لكل قرى الريف المصري من خلال توحيد الجهود والتكاتف مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل نشر الوعي البيئي بقرى ومدن محافظة القليوبية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، كما تم التعريف بجهود وزارة البيئة ودورها في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة المحيطة من ماء وهواء وتربة، كما تم التنويه على الإحتفال بساعة الأرض لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة