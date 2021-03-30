شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة رأس غارب يتفقد المركز التكنولوجي: استمرار تلقى طلبات التصالح حتى 31 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر - في أول يوم عمل له- جميع الإدارات الداخلية والمركزالتكنولوجي ومتابعة سير العمل.

وأشار في تصريحات له، الثلاثاء، إلى استمرار تلقى طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا على حسن التعامل مع المواطنين والتيسير عليهم وتقديم أفضل خدمة لهم.

وأكد «حامد» على استمرار رش وتعقيم مبنى الوحده المحلية والمركز التكنولوجي وصالة انتظار المواطنين وتنفيذ كل الاجراءات الاحترازية حفاظا على صحة المواطنين متلقى الخدمة والموظفين