شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم: تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة وتحسين الخدمات بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة وتحسين الخدمات والمرافق بكل المناطق بالمدينة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين

وأكد رئيس مدينة بلطين على رفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات وقص وتهذيب الأشجار بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل المدينة وشارع جمال عبدالناصر ومستشفى بلطيم النموذجية وأمام المدارس فضلًا على رفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة المخلفات والتراكمات بكل الشوارع الرئيسية والفرعية، والمداخل والمخارج الرئيسية، وطريق الرافد الدولي والكورنيش، ومحيط المدارس ودور العبادة، وعمارات الإسكان، ونقلها إلى المقالب العمومية، ورفع الأتربة بجانب البلدورات بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بالمدينة

وقال رئيس مدينة بلطيم لـ«المصري اليوم»، إنه يتابع بنفسه أعمال وجهود رؤساء الوحدات القروية للتأكد من قيامهم بعملهم المنوط بهم من خلال حملات النظافة وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن، كما أن نوابه بالمركز والمدينة يتابعون ذلك.

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بلطيم

بلطيم

بلطيم

بلطيم

بلطيم