شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: تسليم التراخيص للقنوات والمواقع الموفقة أوضاعها الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احتفالا الأحد القادم لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها- وفقا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له- لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس، وذلك يوم الأحد القادم الموافق ٤ إبريل ٢٠٢١.

ويهيب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخولة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.