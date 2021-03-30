شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج محمد العدل ينتقد بيع السميط على كوبري أكتوبر: «لا منطق ولا معنى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد المنتج ورئيس قناة النادي الأهلي السابق محمد العدل بائعي السميط على كوبري أكتوبر، مشيرًا إلى أنه لم ير في أي دولة بالعالم أحد يفعل ذلك على كوبري.

وأضاف «العدل» عبر صفحته بـ«فيس بوك»: «لست ضد البحث عن الرزق.. لكنى أعتقد إنى سافرت إلى أغلب دول العالم غنيها وفقيرها، لم أر أحدا يبيع سميط على كوبرى رئيسى زى كوبرى ٦ اكتوبر، مفيش منطق ولا معنى لذلك، الرحمة».

محمد العدل ينتقد بيع السميط على كوبري أكتوبر