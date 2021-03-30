شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة ٨ «تكاتك» خالفت خطوط السير في حملات ميدانية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، فضلاً عن المرور على المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملات ميدانية لمتابعة إلتزام أصحاب التكاتك بخطوط السير والتي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص، أسفرت الحملات عن ضبط ٨ تكاتك مخالف لخطوط السير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة، لضبط غير الملتزمين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.