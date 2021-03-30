شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 320 ألف مخالفة دوائية خلال حملة موسعة في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية والتموينية، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة المتابعة بالمحافظة، حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركز ومدينة الحسينية، وذلك في إطار المرور المكثف علي المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط صيدلية غير مرخصة بمركز الحسينية، تفتح أبوابها للجمهور، ويقوم القائمين عليها بالإتجار في الأدوية البشرية بدون إستصدار ترخيص لذلك، وبالمخالفة للقانون، وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط وتحريز ٣٢٠ ألف قرص و عبوة وزجاجة، لأدوية متنوعة بدون فواتير بمكان غير مرخص، بالإضافة إلى ضبط أدوية مدرجة بالجدول الثالث للمواد المخدرة تم حيازتها بطريقة غير شرعية، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية.

وفي سياق متصل قام مفتشى الحملة بتفتيش صيدلية أخري مرخصة بمركز الحسينية، وتم ضبط عمال بها يزالون مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وتم إتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما تم ضبط مخالفات دوائية بواقع ٣٧٢ وحدة ما بين قرص وعبوة وزجاجة لأدوية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وعينات طبية مجانية غير مصرح ببيعها.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٦٣٥١ ، ٦٣٥٥ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة الحسينية، كما تم تشميع الصيدلية غير المرخصة بكامل محتوياتها.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.