شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الخامس الإبتدائي والثاني الإعدادي يؤدون امتحان مارس المجمع بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية جولة ميدانية، الثلاثاء، لمتابعة سير امتحانات مارس، حيث أدى الامتحان طلاب الصف الخامس الإبتدائي والصف الثاني الإعدادي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا

وقال وكيل تعليم الإسكندرية في تصريحات له، الثلاثاء، إن امتحانات مارس بمثابة امتحان مجمع لكل المواد، موضحًا أن متابعة امتحان الصف الخامس الإبتدائي والصف الثاني الإعدادى، تمت من خلال غرف العمليات بالإدارات الثماني بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد وكيل تعليم الإسكندرية على متابعة غرفة العمليات أعمالها لتذليل كل العقبات والصعوبات التي تواجه أبنائنا الطلاب وتوفير كل الإمكانات وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المناخ النفسي الملائم للطلاب كي تمر فترة الامتحانات بسلام، مؤكدًا على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا حفاظًا على صحة الطلاب.

وأشار إلى أنه وجه بالانتهاء من أعمال التصحيح الامتحانات لجميع صفوف النقل فور الانتهاء من الامتحانات.