شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى البباضية التخصصي يستقبل أول مولود لمنتفعة بمنظومة التأمين الشامل بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى البياضية التخصصي في الاقصر أول مولود لمنتفعة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وضعت مولودها «محمد» داخل المستشفى وحالتهما الصحية مستقرة وجيدة.

وتم تجهيز المستشفى لتصبح مركزاً متكاملاً لتقديم خدمات الأمومة والطفولة وتكون بذلك أول مستشفى متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين لخدمة أهالي جنوب الصعيد.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة للمرأة المصرية بشكل عام، والاهتمام الذي توليه لسيدات جنوب الصعيد بشكل خاص، حيث تعد المستشفى من أهم المستشفيات التخصصية التي تخدم سيدات جنوب الصعيد كله، ومن المقرر أن يخدم مستشفى إيزيس أكثر من 75ألف نسمة.