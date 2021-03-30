شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 12 جوال دقيق مدعم حاول صاحب مخبز تهريبها في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، حملة تموينية على المخابز البلدية فى عدد من الادارات أسفرت عن ضبط دقيق بلدى مدعم بهدف تهريبه، وذلك فى اطار تشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم حفاظاً على أموال الدعم المقدم للمواطنين.

احباط تهريب 12 جوال دقيق مدعم فى الاسكندرية

وأسفرت الحملات عن ضبط وتحريز 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، بأحد المخابز البلدية بمنطقة وسط بغرض سد عجز فى تصرف دقيق الحصة المنصرفة للمخبز، عدد منها تابع لمطاحن شمال القاهرة وأخرى تابعة لمطاحن وسط وغرب الدلتا وغير مصرح بتداوله بالإسكندرية.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

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