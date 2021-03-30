شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لدينا إدارة وفريق عمل في هيئة قناة السويس يتمتع بخبرات وكفاءة عالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان العمل للخروج من أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس بأقل الخسائر.

وتابع السيسي في كلمته أثناء زيارة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية: «علينا شكر كافة العاملين ومن أدار الأزمة بجدارة، لدينا إدارة وفريق عمل في هيئة قناة السويس يتمتع بخبرات وكفاءة عالية تعود إلى 150 عاما في تطوير حركة هذه القناة، وحركة التجارة العالمية، قامت قناة السويس بدور رائع في نقل التجارة العالمية».

ووجه الرئيس السيسي الشكر لكافة الأشقاء من الدول العربية وحول العالم والذي قدموا عروض لمصر لمساعدتها في حل أزمة السفينة.