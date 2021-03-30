شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن إنشاء أبراج سكنية على غرار العاصمة الإدارية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ إن الدولة تعمل جاهدة على توفير كل الخدمات للمواطنين والوصول لهم بالقرى ، مؤكدًا أن ما ستشهده قرى حياة كريمة، سيغير نمط الحياة بالريف المصري وسيتم توصيل الغاز والإنترنت ورصف طرق وإقامة تجمعات خدمية وإقامة محطات صرف صحي وغيرها من الخدمات المتعددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وحضور نواب رئيس جامعة وعمداء الكليات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه بدأت12 ماكينة دق خوازيق، و5 شركات لإنشاء التجمعات السكنية والعمارات بارتفاع 11 دورًا خلف جامعة كفر الشيخ، إضافة إلى إقامة محطة خرسانية لاستغلال الخرسانة المجهزة بصورة متميزة لإنشاء التجمعات السكنية وعدم استخدام الخرسانة العادية.

وتابع محافظ كفر الشيخ أنه سيتم إنشاء أبراج سكنية على غرار العاصمة الإدارية ستكون نموذجًا متميزًا سيتم الإعلان عنها في حينه، بالاضافة إلي إقامة وحدات خدمية تخدم 64 ألف نسمة لإقامة 24 ألف وحدة سكنية منهم 18 ألف حاجز منذ عام 2004، وهناك مخطط لامتداد الإسكان الاجتماعي، وهناك أراضي لإقامة المزيد من الوحدات السكنية وجاري التعرف على كم الخدمات المتطلبة في التجمعات السكانية الجديدة، لضمان توفير كل الخدمات دون تقصير

وقال محافظ كفر الشيخ، إن التوجه منصب نحو الاهتمام بغرب كفر الشيخ لتنال من التطوير ما تستحقه تلك المنطقة، وستشهد العديد من الشوارع أعمال تطوير ورصف سواء شوارع غرب أو شرق العاصمة وإنشاء محاور جديدة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تابع الأعمال الجارية بمركز الأورام ليكون أفضل مركز على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة لما يشهده طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، مؤكدًا أن المناطق غير المخططة ستشهد أعمال تطوير، مؤكدًا أنه يتم رصد مخالفات البناء من خلال وحدة الرصد الإلكترونية اليومية ويتم إبلاغ رئيس القرية بالمخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه تقدم لمدرسة كفر الشيخ الدولية للغات حتى الآن 300 طالبًا وطالبة، ومازال الباب مفتوح لتلقي المزيد من الطلبات، مشددًا على الالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

اقرأ أيضا:برلماني: المدن الجديدة نقلة نوعية تغير وجه الحياة للأفضل في مصر

اجتماع

اجتماع

اجتماع

اجتماع