شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تنظم فعالية «جامعتي الآمنة» لمحاربة التحرش الجنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة فاعلية باسم «جامعتي الآمنة» التي تحتوي على سلسلة من المناقشات والأنشطة التي تركز على كيفية جعل حرم الجامعات أماكن آمنة وخالية من التحرش الجنسي، وذلك كجزء من مبادرة الجامعة «لازم نتكلم» التي أطلقتها مؤخرا لرفع الوعي بأهمية مكافحة التحرش الجنسي وذلك يوم الإثنين 5 إبريل من الساعة 11 صباحاً حتى 4 مساء بقاعة باسيلي بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وتأتي الفعالية برعاية «المصري اليوم» ضمن مجموعة من الرعاة الإعلاميين.

تشمل فاعلية «جامعتي الآمنة» جلسة نقاش بعنوان «الجامعات تتحد معاً: مكافحة التحرش في الحرم الجامعي» والتي تضم باقة من خبراء مكاتب مكافحة التحرش في الجامعات المحلية والدولية لمناقشة كيفية ضمان وجود حرم جامعي آمن ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة التحرش. يشارك في الجلسة الدكتورة أميرة تواضروس، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة التحرش الجنسي بجامعة القاهرة، وريم مغربي، مدير مكتب التكافؤ المؤسسي والمنسق المختص بالباب التاسع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكلاريسا همفريز، جامعة دورهام، وميترا تاوك، المنسق الخاص بالباب التاسع والتكافؤ. يدير النقاش سوناندا هولمز، المستشار العام للجامعة الأمريكية بالقاهرة ويوسف هاشم، طالب ورئيس النادي الطلابي للمناظرات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تحتوي الفاعلية أيضاً على مناقشات يقودها الجمهور وأعضاء هيئة التدريس والطلاب حيث تقوم الدكتورة هانيا شلقامي، الأستاذ المشارك بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة والطلاب بمناقشة تعريف معنى التحرش الجنسي بالإضافة إلى عروض مسرحية قصيرة يقدمها طلاب قسم الفنون بالجامعة. كما يقوم خريجو الجامعة المعروفين بمشاركة تجاربهم الشخصية وأراءهم حول التحرش الجنسي من خلال «محادثات خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة» من بينهم عمر سمرة، مغامر ورائد أعمال وخريج الجامعة عام 2000، وجالا الحديدي، خريجة الجامعة عام 2005 و2007 والميزو سوبرانو العالمية، وطارق الإبياري الممثل وخريج الجامعة عام 2012، وأحمد علاء فايد أستاذ مساعد الإدارة والسياسة العامة بجامعة النيل وخريج الجامعة عام 2013. كما تضم الفعالية العديد من الأنشطة الطلابية خارج القاعات وأجنحة للعديد من المنظمات الأهلية التي تعمل في مجال التوعية منها مؤسسة إحنا وهي مصر وThe Community Hub وSafe Kids. ويمكن حضور الفاعلية من خلال الإنترنت.