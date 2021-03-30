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مصر تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدنيين في شمال موزمبيق

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جمعة حمد الله 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مصر الهجمات الإرهابية الغاشمة التي وقعت في شمال موزمبيق، على مدار الأيام الماضية، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين من المحليين والأجانب

وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الثلاثاء، على تضامنها مع موزمبيق في مواجهة موجة الإرهاب والعنف والتطرف والتي تستهدف كذلك زعزعة الاستقرار في القارة الأفريقية.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لحكومة وشعب موزمبيق، وكذا أسر الضحايا الأبرياء في هذا الحدث الأليم.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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