شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: مساندة السيسي تعد مفتاح النجاح في تعويم السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي الكاملة وحرصه على التواصل ساعة بساعة مع مجهود تعويم السفينة «افرجيفن» يعد مفتاح النجاح والظهير المادي والمعنوي الذي كان بمثابة المدد الحقيقي لإتمام هذا الإنجاز غير المسبوق والدافع الكبير لكل المشاركين فيه لمواصلة مهمتهم حتى تحقيق النجاح دون كلل أو تعب رغم الجهد البالغ المبذول .



وقال ربيع- خلال زيارة الرئيس السيسي إلى هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء- «نشعر بمزيد من الفخر ونحن نستقبل الرئيس على ضفاف قناة السويس شريان الخير الذي ساهم بقوة في تدفق حركة التجارة العالمية والمواد الخام وانتظام سلاسل الإمداد في مختلف ربوع العالم»، موضحا أن جميع مؤسسات الدولة قدمت الدعم والمتابعة، حيث قدم الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعته الدائمة لما يتم من أعمال وكذلك القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي الذي عرض المساندة بأي جهد قد يلزم، فضلا عن الوزراء.



وأضاف أن تنفيذ هذه العملية النوعية وتعويم السفينة الجانحة وإعادة فتح المجرى الملاحي أمام حركة الملاحة الدولية مرة أخرى لم يكن يتحقق، إلا بسواعد مصرية وبإرادة صلبة وإصرار خالص .



وأكد ربيع، أن هذه الملحمة الوطنية ستخلد كمشهد مضيء في تاريخ قناة السويس الممتد لأكثر من 150 عاما، لما تتضمنه من جهد وتحد على عدة أوجه، خاصة أن السفينة يبلغ طولها 400 متر، وهو ما يساوي إجمالي أطوال 4 ملاعب كرة قدم، أي ما يزيد على عرض القناة البالغ 250 مترا فقط في هذه المنطقة، بينما يبلغ عرض السفينة 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن وعلى متنها ما يقرب من 18 ألفا و300 حاوية بارتفاع بلغ 52 مترا .



وقال «منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث وجنوح السفينة داخل المجرى الملاحي لقناة السويس بادرنا على الفور بوضع عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة وهى حجم الصعوبات التي قابلتنا في تنفيذ عملية تعويم السفينة، منها، الأبعاد الضخمة للسفينة، طولها 400 متر وعرضها 59 مترا، وغاطس 15.5 متر وارتفاع الحاويات 52 مترا وحمولة 224 ألف طن وحاويات عددها 18300 حاوية، والطقس السيئ خلال الأربعة أيام الأولى وحتى انتهاء اليوم الرابع، سواء في شدة الرياح والأتربة التي كانت عائقا كبيرا، بالإضافة إلى المد والجزر الذي مثل عائقا أيضا في عملية التعويم«.



وأشار إلى أن حادثة السفينة كانت مركبة، وصعبة ومشاكلها كثيرة، بالإضافة إلى أن طبيعة التربة كانت صخرية فكانت عملية التكريك والاستعداد لتعويم السفينة صعبة للغاية.



وأوضح أن إجراءات التدخل السريع بدأت بتغيير مواعيد القوافل بالكامل بعد أن أغلقت السفينة مجرى القناة، وكان وراؤها 37 سفينة تم وضعها في منطقة الغاطس، وأدخلنا من الشمال 30 وربطت في البحيرات، حتى انتهاء عملية التعويم.



وأشار إلى القيام بدفع غرفة إنقاذ تابعة للهيئة لعمل تجربة شد مع عمليات الغطس لرسم القاع من الأسفل وجس الأعماق للتعرف على ما تقف عليه السفينة، والحقيقة كانت السفينة تقف على تابلتين في المقدمة والمؤخرة وفي المنتصف خال، وهذا أمر في منتهي الخطورة على سفينة بهذا الحجم مما يعرضها للشروخ، ثم تشكلت غرفة العمليات في اليوم الثاني وتم وضع خطة العمل وهي عبارة عن 3 سيناريوهات، عمليات شد ودفع بين القاطرات، وعمليات تكريك لتوسيع المكان أسفل السفينة وخلخلة المياه حتى يكون هناك عمق في المقدمة والمؤخرة، أو تخفيف الحمولة والذي يتكلف تكلفة عالية جدا.



وتابع «قمنا برفع المساحة في اليوم الثاني، لنطلع على التغيير في التربة، وقمنا بأعمال تكريك بعمق 8 مترات في مقدمة السفينة والمؤخرة كان يصل لـ 2-5 متر، وبدأنا بعدها بتنفيذ أعمال هندسية لرفع الأتربة أمام السفينة وإرجاع الحاجز حتى لا ينهار بالكامل».



وأضاف «بدأنا عملية التكريك في اليوم الثالث، واستخدمنا الكراكة»مشهور«، وتم تحرير مؤخرة السفينة، لافتا إلى أن تحريك رفاص الدفة كان من العوامل الإيجابية، ودليلا على صحة ما نفعله، حيث تحركت الدفة 30 درجة لليمين و30 درجة للشمال، وبدأ الرفاص في العمل، مما ساعد معنا في عمليات الشد والرفع.