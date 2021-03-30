شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة مطروح» تنظم يومًا رياضيًا تحت شعار «رياضتك صحتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، أمس الإثنين، يومًا رياضياً، بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، تحت شعار «رياضتك.. صحتك» في إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية بالكلية.

بدأت فعاليات اليوم الرياضي بتحية العلم، وقيام جميع المشاركين بممارسة رياضة الجري بملعب الكلية، وتنظيم المسابقات الرياضية في ألعاب كرة القدم، كرة الطائرة، تنس الطاولة، الشطرنج، بالإضافة إلى العديد من المسابقات الترفيهية الأخرى.

وتمت ممارسة جميع الأنشطة في الهواء الطلق، مع اتباع جميع المشاركين كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من قياس درجات الحرارة، ارتداء الكمامات الطبية، مراعاة التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه أكد رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية تُعد من أهم الأهداف المحورية التي تنال اهتمام القيادة الجامعية، حيث تلعب دورًا هامًا في صقل مهارات الطلاب وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.