شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: وعي المصريين وحرصهم وراء تجاوز التحديات والأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقوف المصريين إلى جانب بلدهم أثناء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، قائلا: «إن المصريين أثبتوا أنهم يقفون بجانب بلدهم، رغم الظروف والتحديات»، مشددا على أن «وعي المصريين وحرصهم؛ يجلعنا أن نتجاوز التحديات والأزمات».

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال احتفالية هيئة قناة السويس، بمناسبة نجاح تعويم السفينة البنمية الجانحة: «أن رد فعل المصريين يطمئنني، حيث إنهم كانوا يساندون ويتابعون الأزمة بصمت وبالدعاء، وكأن الأمر يتعلق بأحد أبناءهم أو شأن من شئونهم الخاصة، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء الأزمة- بفضل الله وجهودكم- كان رد الفعل لافتا ويعكس مدى حب المصريين لبلدهم، رغم الظروف والمشاكل، كانوا محبين لوطنهم وحريصين على أن تكون في خير وسلام».

كما جدد الرئيس السيسي شكره لكل العاملين بهيئة قناة السويس، وجميع الجهات التي شاركت في إنهاء هذه الأزمة؛ بشكل كلله الله- سبحانه وتعالى- بالنجاح والتوفيق.

وأكد الرئيس أنه رغم أن حجم الأزمة كبير، لم تقع خسائر في الأرواح ولا في «جسم» السفينة أو حمولتها؛ «لذا نحيي الهيئة بكل عناصرها من أول رئيس الهيئة حتى أصغر من شارك من العاملين في هذا الموضوع».