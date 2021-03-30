شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم مطروح يتفقد سير امتحانات مارس في مدرستي العمدة طرام والشهيد أكثم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح صباح اليوم الثلاثاء 30 مارس بجولة تفقدية مفاجئة لمدرستي العمدة أحمد طرام الاعدادية بنات والشهيد أكثم الابتدائية لمتابعة مسار امتحان شهر مارس لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

حيث أدي طلاب الصف الخامس الامتحان المجمع فترة واحدة لمدة ساعتين بنظام أسئلة الاختيار من متعدد كذلك ادي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين.

وأوضح سلامة أن امتحان مارس جاء في مستوي الطالب المتوسط والأسئلة واضحة ومن الكتاب المدرسي لافتاً أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بضرورة مواصلة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة والتدابير الوقائية المشددة في مواجهة كورونا.

مع اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وفق الضوابط الوزارية وبسهولة ويسر.

وأشار وكيل الوزارة أن تعليم مطروح قام بتشكيل غرفة عمليات بالمديربة وبكل ادارة تعليمية على مستوي المدن بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة ميدانية لرصد انضباط العملية الامتحانية بكافة مدارس المحافظة وارسال تقرير يومى عن سير الامتحان.