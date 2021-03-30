شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يناقش خطة الطوارئ بمستشفيات الإحالة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مع مديري مستشفيات الإحالة بالقطاعات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة حسب التوزيع الجغرافي، وهي "الزقازيق العام، فاقوس النموذجي، بلبيس، ديرب نجم، ههيا، منيا القمح"، بحضور مديري عموم الطب العلاجي، والصيدلة، والشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة الطوارئ بمستشفيات الإحالة، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والمحتملة، ووضع السيناريوهات لإستقبال أعداد كبيرة من المرضي بالمستشفيات، وتدريب الأطقم الطبية بالمستشفى على كيفية التعامل مع الموقف وإدارة الأزمة وتوثيق الخطة، لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي والمصابين، وأكد وكيل الوزارة علي مديري المستشفيات بتوافر المخزون الاستراتيجي الكافي من اسطوانات الأكسجين، والأدوية والمستلزمات الطبية، والتجهيزات الطبية الطارئة، وجاهزية فرق الانتشار السريع الطبية، وتحديث البيانات والمعلومات والتأكد من صحتها ودقتها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في الشرقية أن ذلك يأتي إستكمالا للتدريب على خطة مجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بالمديرية، وتدريب الأطقم الطبية علي التعامل مع المواقف الطارئة، والتدريب علي الإدارة الجيدة للأزمة، للوصول إلى أفضل النتائج وأقل الخسائر الممكنة.