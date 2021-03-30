شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أشكر الدول التي عرضت المساعدة في أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الشكر للدول التي عرضت المساعدة في التعامل مع أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.
وقال الرئيس السيسي- خلال زيارته لمقر هيئة قناة السويس، وتفقده لمركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة- إن كل الأصدقاء أو الأشقاء، سواء في الخليج أو العالم، كانوا داعمين للجهود المصرية في التعامل مع الأزمة.
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