شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أشكر الدول التي عرضت المساعدة في أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الشكر للدول التي عرضت المساعدة في التعامل مع أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

وقال الرئيس السيسي- خلال زيارته لمقر هيئة قناة السويس، وتفقده لمركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة- إن كل الأصدقاء أو الأشقاء، سواء في الخليج أو العالم، كانوا داعمين للجهود المصرية في التعامل مع الأزمة.