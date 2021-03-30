شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى: أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر إلى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحرى.

ويسود اليوم طقس بارد نهارًا على مدن الساحل الشمالي، لطيف إلى مائل للبرودة على المناطق الداخلية من الشمال حتى شمال الصعيد، معتدل على وسط وجنوب الصعيد نهارًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا.



و تتشكل السحب على مناطق شمال الجمهورية، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة ومتفرقة ، و الأجواء مشمسة إجمالًا فيما عدا ذلك يتخللها ظهور بعض السحب المرتفعة على وسط الجمهورية.

وعن حركة الرياح نشطة إلى قوية على البحر الأحمر و الخليجين ، معتدلة إلى نشطة بباقي الأنحاء.

أما عن حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا إلى مضطرب ، و البحر الأحمر مضطرب و غير ملائم للأنشطة البحرية.

كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق محدودة من شمال البلاد ، تكون كثيفة أحيانًا بوسط سيناء.