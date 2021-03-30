شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشكر العاملين بهيئة قناة السويس: منظر محترم يدل على خبرات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة، موجها الشكر إلى العاملين فى قناة السويس على الجهد الذى بذلوه من أجل تعويم السفينة الجانحة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارته مقر التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، قائلا: "بشكركم على الجهد اللى اتعمل وعلى الدور اللى عملتوه.. وكل الشكر لكم.. منظر محترم يدل على خبرات وقدرات كبيرة.. والأداء كان أكثر من مشرف".