شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجمات الإرهابية فى شمال موزمبيق وتقدم تعازيها لأسر الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء عن إدانتها للهجمات الإرهابية الغاشمة التى وقعت فى شمال موزمبيق، على مدار الأيام الماضية، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين من المحليين والأجانب.

كما شدّدت مصر على تضامنها مع موزمبيق الشقيقة فى مواجهة موجة الإرهاب والعنف والتطرف، والتى تستهدف كذلك زعزعة الاستقرار فى القارة الأفريقية، معربةً عن خالص تعازيها لحكومة وشعب موزمبيق وكذا أسر الضحايا الأبرياء في هذا الحدث الأليم.