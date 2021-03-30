شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الامتحان المجمع لشهر مارس للثانى الإعدادى.. والطلبة: أسئلة تقيم الفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الصف الثانى الإعدادى والخامس الابتدائى من الامتحان المجمع لشهر مارس الجارى، حيث أدى الطلاب الاختبارات وسط إجراءات احترازية ووقائية لحمايتهم من فيروس كورونا مع استمرار الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وأكدت طالبات مدرسة الجيزة الإعدادية بنات، أن أسئلة الامتحان المجمع اليوم كانت فى متناول الجميع وخاطبت الفهم، كما أن الأسئلة والإجابة جاءت واضحة لا يوجد فيها غموض أو تشابه فى الإجابات، موضحين أن امتحان العربى تكون من 10 أسئلة و8فى الرياضيات و6 فى اللغة الإنجليزية و6 فى العلوم و5 فى الدراسات الاجتماعية، وزمن الإجابة كاف.

وتابعت الطالبات: أسئلة الامتحان متعدد التخصصات جاءت من مقررات شهر مارس وبسيطة، وتجربة الاختبار المجمع مفيدة لكونها تساهم وتساعد الطالب على التفكير بشكل عميق قبل اختيار الإجابة الصحيحة على جزئيات الامتحان لأن صياغة الامتحان والإجابات عن الأسئلة متقاربة فى معانيها وبالتالى الطالب يفكر قبل أن يجيب وهذه ميزة وطريقة مهم لقياس نواتج التعلم والمعرفة التى تحصل عليها الطالب من دراسته للمنهج الدراسى.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021