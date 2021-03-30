"اختلق الواقعة بمساعدة زوجته".. مباحث القاهرة تكشف ملابسات اختطاف شخص بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف ملابسات اختطاف أحد الأشخاص بمنطقة السلام، بعد سرقته أموال واختبائه داخل فندق بالمطرية بالاتفاق مع زوجته.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما واتهمت أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم باختطاف زوجها وعللت قيامه بذلك بدعوى وجود خلافات مالية بينهما.

باستدعاء المشكو في حقه ومناقشته أنكر ما نسب إليه، وقرر بسابقة قيامه بتسليم زوج المبلغة مبلغ مالي نظير تنازله عن إحدى القضايا، إلا أنه فوجئ باختفاء المذكور عقب استيلائه على المبلغ المالي المُشار إليه دون تنفيذ اتفاقه بالتنازل عن القضية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة وعدم صحة أقوال المبلغة، وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها، وأقرت باتفاقها مع زوجها "المُبلغ بغيابه" على اختلاق واقعة اختطافه ، بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي، وإعادة مساومة المشكو في حقهم لدفع مبالغ مالية أخرى نظير التنازل عن القضية المُشار إليها.

تم بإرشادها ضبط زوجها المذكور بمكان اختبائه داخل غرفة مستأجرة بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الجمالية.. وبحوزته مبلغ مالي.

بمواجهته اعترف باختلاق الواقعة والادعاء كذباً باختطافه بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي المُسلم إليه، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.