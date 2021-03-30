حصيلة "تجارة المخدرات".. ضبط عنصرين إجراميين لقيامهم بغسل 10 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة، حيال عنصرين إجراميين قاما بغسـل قرابة 10ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بإنشاء أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.