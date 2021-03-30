الداخلية تقدم هدايا للسيدات نزيلات بعض المسشتفيات احتفالا باليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية زيارات ضمت ضباط وضابطات من مختلف مديريات الأمن لزيارة المحجوزات من السيدات بعدد من المستشفيات، وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهن.

وفي ذات السياق قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، باستقبال عدد من السيدات لتوقيع الكشف الطبي عليهن بمستشفيات الشرطة بالمجان، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2005 سيدة في جميع التخصصات الطبية وذلك خلال أيام الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس وصرف الأدوية اللازمة لكل حالة.

وقد لاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدور والقائمين عليها الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على المشاركة الفعالة في تلك المبادرات ذات الطابع الإنساني، في نطاق مديرية أمن القاهرة، مديرية أمن الفيوم، مديرية أمن دمياط.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال في المجتمع.