وفاة شاب سقط من قطار "أبوغاطس" بشبرا.. والنيابة تستدعي الشهود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة الأزبكية ، اليوم الثلاثاء، بالاستعلام عن هوية شاب توفيَّ إثر سقوطه من قطار قرب محطة أبوغاطس بشبرا، تمهيدًا لاستدعاء أهليته والتصريح بدفنه.

وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بدهس شاب تحت عجلات أحد القطارات في محطة أبوغاطس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وقال مصدر أمني إن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى بعد بتر قدميه إثر السقوط أسفل القطار، وإنه يسكن في منطقة بولاق أبوالعلا.