من فضلكم اتخذوا جميع الإجراءات.. جبالي يحذر النواب من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التأكيد على أعضاء المجلس بضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال في بداية الجلسة العامة للبرلمان: "من فضلكم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد المرض اللعين، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد".

وتابع المستشار حنفي جبالي: "من فضلكم كما نوهت من قبل وكما حذر بعض زملاءكم من قبل".

وشهدت الجلسة نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي، الدكتورة فرحة الشناوي، والتي وافتها المنية أمس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.​