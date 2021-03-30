شكرا لقرائتكم خبر عن من قصر المانسترلي.. «الآثار» تطلق معرض «النساء في زمن الجائحة» الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للعام الثالث على التوالي، تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار، غدا الأربعاء، المعرض السنوي (ن3) تحت عنوان «النساء في زمن الجائحة»، وذلك بقصر المانسترلي بجزيرة المنيل، بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف.

وقالت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة، إن المعرض تم تنظيمه إيمانا بأن الفن هو وسيلة فعالة وقوية لإبراز قضايا واحتياجات المجتمع بطريقة مرئية وحسية، مشيرة إلى أن هذا المعرض يشارك به 44 فنانا من وزارة السياحة والآثار، وطلاب ومعلمي قطاع المعاهد الأزهرية، من خلال 50 عملا فنيا متنوعًا ما بين التصوير والرسم والحرف اليدوية مثل الحلي.

من جانبها أشارت نجوى بكر منسق عام المعرض بالإدارة، إلى أن هذه هي المرة الأولى الذي يتم فيها تنظيم معرضا فنيا مشتركا مع مؤسسة الأزهر الشريف قطاع المعاهد الدينية، مما يعمل على تضافر وتشارك الدور المجتمعي لجميع المؤسسات الثقافية والتعليمية، للتعريف بقضايا النساء من خلال الفن لعرض وجهات نظر متنوعة.

جدير بالذكر أن معرض (ن) هو معرضا فنيا تنظمه إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار، كل عام منذ إطلاق عام المرأة 2017، وترتكز فعاليات هذا المعرض في تسليط الضوء على دور وقضايا المرأة في المجتمع من خلال التراث المصري.