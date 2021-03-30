شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا : استقبال 167 ألف و797 طلب للتصالح في مخالفات البناء ..وانتهاء المدة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مراكز التكنولوجية والوحدات المحلية في المنيا استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى انتهاء المدة المحددة آخر مارس الجاري، حيث يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في بيان، الثلاثاء، استقبال 167 ألف و797 طلب للتصالح في مخالفات البناء، مشدداً على رؤساء المراكز التكنولوجية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتقديم كافة التسهيلات لسرعه انهاء الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي.

وقال محافظ المنيا إن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، مشيرًا الى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة