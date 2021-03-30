شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الرياح.. تعطل نسبي للحركة المرورية بالطرق السريعة في المنيا وسقوط شرفة منزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت شدة الرياح المحملة بالأتربة والرمال في تعطل نسبي لحركة سير السيارات بالطرق السريعة في المنيا، عقب انتشار الفرق المرورية للحد من السرعات للحفاظ علي أرواح المواطنين والسائقين ووقوع حوادث انقلاب وتصادم

من جانبه، شدد اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا على نشر الفرق المرورية وتأمين الطرق خلال فترة التقلبات المناخية ومتابعة سير السيارات والحد من السرعات

وشهد مدينة مطاي شمال المحافظة سقوط شرفة منزل من الدور الثالث العلوي مما تسبب في إصابة عاملين اثنين، تم نقلهم إلى مستشفى مطاي العام لتلقي العلاج.