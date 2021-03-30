شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية بنخل وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، عن انتظام العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها بالمركز والمدينة، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد فرج أن المحافظة خصصت مبلغ 30 مليونا و775 ألف جنيه كاعتمادات للخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري.. مشيرًا إلى أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 15 مليون جنيه للطرق، مبلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 75 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

لفت إلى أن مشروعات الخطة الاستثمارية تشمل استكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة نخل، بجانب استكمال عدد من المنشآت والمباني الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقري.