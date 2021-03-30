شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من انتهاء المهلة.. محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين سرعة التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ، ودفع جدية التصالح بمجالس المدن، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة.

وقال المحافظ في بيان، اليوم الثلاثاء، نهيب بالمواطنين سرعة انهاء إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء، قبل نهاية مارس الجاري، والاستفادة من الفرصة التي اعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأشار المحافظ إلي عدم مد العمل بقانون التصالح مرة أخري، وأن هذا هو الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح.