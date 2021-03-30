شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يزور قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، هيئة قناة السويس، حيث يتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.

جاء ذلك حسبما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وبعد نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر والتحية لكل من ساهم في إتمام العملية.

وقال السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين تويتر: «لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري».

وتابع الرئيس قائلاً: «وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة، لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا على أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادي».