شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بـ«فرش فوانيس رمضان» بالمنشية وسط الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع، صباح اليوم الثلاثاء، بفرش فوانيس رمضان بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى مأمور قسم شرطة المنشية بلاغا بنشوب حريق بجوار سوق المنشية بالإسكندرية. انتقل ضباط مباحث القسم رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ. وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

تبين من الفحص نشوب حريق بأحد فروشات الباعة لبيع فوانيس وزينة رمضان بسبب حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية. وتبين من المعاينة أن النيران أتت على الفرش بالكامل دون حدوث أي إصابات. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.



السيطرة على حريق ب "فرش فوانيس" بالمنشية وسط الاسكندرية

السيطرة على حريق ب "فرش فوانيس" بالمنشية وسط الاسكندرية

السيطرة على حريق ب "فرش فوانيس" بالمنشية وسط الاسكندرية