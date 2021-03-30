شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يزور معهد وردان للسكة الحديد .. ويعقد اجتماعًا مع السائقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء، بزيارة معهد وردان للسكة الحديد حيث استقل قطار المناشي في السابعة من صباح اليوم.

وعلمت «المصري اليوم» أن وزير النقل سيعقد اجتماعا مع السائقين عقب حادث تصادم قطاري سوهاج يوم الجمعة الماضي والذي أودى بحياة ٢١ شخصا و١٠٨ مصابين، حيث يبحث خطة العمل خاصة مع تطبيق منظومة السلامة وأهمية الالتزام بها، كما يطلع الوزير علي خطط التدريب التي يقوم بها المعهد وتطويرها.