شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في شمال سيناء : شتوي بارد وانخفاض في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء طقس شتوي بارد حيث انخفضت درجة الحرارة، وتعرضت مختلف مدن المحافظة إلى موجة من البرودة والرياح الخفيفة، لتتراوح درجة الحرارة بين 5 و19 درجة بمدن المحافظة.

بدورها، واصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد في مختلف مديريات المحافظة المعنية، حيث أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة على قيام غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمتابعة الظروف الجوية.