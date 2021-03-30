شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من عدم تطبيق قرارات تخفيض العمالة في المصالح الحكومية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت شكاوى العاملين بعدد من المصالح الحكومية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر من عدم التزام عدد من مديري المصالح والهيئات بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتضررون من عدم تنفيذ القرارات ان عدد من مسؤولي المديريات والادرات يرفضون تخفيض اعداد الموطفين بحجة تعطل العمل مع وجود تكدس للعاملين داخل المكاتب ومخالطين لمصابين بفيروس كورونا.

وكشف عدد من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغردقة عدم التزام مسؤولي الشركة بتنفيذ قرار تخفيض العمالة مع وجود مصابين بالفيروس من العاملين بالشركة، وطالبوا بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، لاتخاذ الإجراء المناسب ضد المخالفين.

وطالب المتضررون من عدم تنفيذ قرار تخفيص العمالة والاجراءات الاحترازية بضرورة متابعة الجهات المختصة بتنفيذ هذه القرارات وللتحقيق مع الممتنعين عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.