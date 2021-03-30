شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الأخيرة من جرارات القطارات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية مساء أمس الدفعة الأخيرة من الجرارات الجديدة وعددها ١٠ جرارات ليصل الإجمالي الذي تسلمته مصر ١١٠ جرارات تم تصنيعها من شركة ge الأمريكية.

جدير بالذكر أن السكة الحديد تعاقدت على 260 جرارا جديدا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال تتمثل في (110 جرارات جديدة من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، وتصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا مع شركة PRL الأمريكية، بالإضافة إلى تحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرارا أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرارا، وكان إجمالي قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو).