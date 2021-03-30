شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أمريكية تمنح جائزة «جون إم هوشنز» لأفضل رسالة دكتوراه لباحث سكندرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الباحث أحمد شافعي، أحد خريجي جامعة الإسكندرية، وطالب الدكتوراة بقسم علوم الكمبيوتر والهندسة ومساعد باحث بقسم الهندسة الحيوية بجامعة لويزفيل بالولايات المتحدة الامريكية، على جائزة جون إم هوشنز لأفضل رسالة دكتوراه جديرة بالتقدير، بمناسبة اختياره من قبل لجنة المنح والجوائز التابعة لمجلس الدراسات العليا بجامعة لويزفيل لهذه الجائزة.

والباحث أحمد شافعي حصل على بكالوريوس الهندسة في علوم الكمبيوتر والتحكم الآلي في جامعة الإسكندرية عام 2005، ودرجة الماجستير في الرياضيات الهندسية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 2012، وذلك قبل إلتحاقه بجامعة لويزفيل بالولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الدكتوراة.

وبحسب بيان رسمى لجامعة الاسكندرية، أظهرت الأبحاث التي قام بها أحمد شافعي نتائج بحثية متميزة، والتي تم تقديمها والاعتراف بها في المجتمع العلمي من خلال أكثر من 20 مقالة منشورة، وبراءات اختراع، كما حصل على العديد من الجوائز لعمله البحثي، تحت إشراف الدكتور أيمن الباز الأستاذ المتميز بجامعة لويزفيل، كنتاكي، بالولايات المتحدة الامريكية، وجامعة لويزفيل في جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين بمصر.

يذكر أن رسالة الدكتوراه للباحث أحمد شافعى، التي أهلته لنيل الجائزة، تحمل عنوان «مناهج تعلم الذكاء الاصطناعي لتشخيص سرطان الرئة«، وقد قدمت نظاماً جديداً غير جراحي، آلى، تشخيصى بمساعدة الحاسب الآلى للتشخيص المبكر لسرطان الرئة، ويستطيع هذا النظام أن يدمج المعلومات المستخرجة من الأشعة المقطعية والمؤشرات الحيوية للتنفس التي تم الحصول عليها من نفس الزفير لتصنيف عقيدات الرئة، وقد تم تحليل صور الأشعة المقطعية باستخدام نوعين مختلفين من النماذج الرياضية التي تصف مظهر النسيج وتعقيد الشكل الخارجي لعقيدات الرئة، وفي النهاية يتم دمج جميع الخصائص الخاصة بجميع النماذج باستخدام بنية جديدة لشبكة الذكاء الاصطناعي التي تتكون من مرحلتين من وحدة التشفير التلقائي.

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