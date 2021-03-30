شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة تكسو لجان امتحانات طلاب الصف الثانى الإعدادى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان امتحانات الصف الثانى الإعدادى تباعد بين الطلاب بتخصيص مقعد لكل طالب، كما حرص الطلبة على ارتداء الكمامة أثناء أداء الامتحان داخل الفصول، حيث يؤدى الطلاب الاختبار متعدد التخصصات فى مواد اللغة الإنجليزية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات فى ورقة واحدة فى منهج شهر مارس فقط على أن يعتبر المنهج منقضى بانتهاء اختبار شهر مارس، كما يؤدى أيضا تلاميذ الصف الخامس الابتدائي الاختبار المجمع على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021



مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل



مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021



مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021



مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.



مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021





امتحان شهر مارس المجمع



جانب من اداء طلاب الثانى الاعدادى الامتحان



جانب من امتحان شهر مارس المجمع



طلاب الصف الثانى الإعدادى بامتحان شهر مارس المجمع



طلاب الصف الثانى الإعدادى يؤدون امتحان شهر مارس المجمع



