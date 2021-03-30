​اليوم.. قطع مياه الشرب عن مركز بالجيزة 8 ساعات بداية من هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعلن محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لها لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 إلى الساعة 4 من فجر الأربعاء الموافق 31 مارس 2021.

ياتي ذلك نظرًا لتنفيذ أعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية وبيارة المياه العكرة بمحطة مياه البدرشين.

وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

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