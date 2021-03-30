شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كابوريا وأسماك ولحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة تموينية وبيطرية شُنت على عدد من محال الجزارة وبيع الأسماك في البحر الأحمر من ضبط 50 كيلو جرام كابوريا وكيلو جرام سمك فيليه ليس لها بيانات وغير معلومة المصدر.

وأسفرت نتائج الحملة أيضً من ضبط 18 كيلو جرام لحوم قطع مجمدة مجهولة المصدر مع تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك وكيلو ونصف دهون ومخلفات غير معلومة المصدر مع تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

تم عمل تقرير فني بيطري والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ومن المقرر تكثيف حملات التفتيش على محلات الجزارة والمطاعم والثلاجات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين تحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر ومشاركة أطباء التفتيش برئاسة الدكتور وحيد محمد شمروخ بمديرية الطب البيطري والاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العقيد محمد عصام