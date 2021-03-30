شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف و780 تلميذًا بالصف الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يؤدون الامتحان المجمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت ثاني امتحانات شهر مارس المجمعة، لصفوف النقل في مختلف مدارس محافظة شمال سيناء الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان، الثلاثاء، إنه يؤدي الامتحانات ١٠٨١٠ تلميذًا وتلميذه بالصف الخامس الابتدائي ، وعدد 8970 تلميذًا وتلميذة بالصف الثاني الإعدادي على مستوى مدارس المحافظة، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي التلاميذ قبل دخول اللجان، بجانب اتخاذ الاجراءات الاحترازية وتطهير اللجان.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن الامتحان لمدة ساعتين، وعبارة عن ورقة مجمعة تضم عددا من أسئلة الاختيار من متعدد فيما تم دراسته خلال شهر مارس في جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع..لافتًا إلي أن ما تم الامتحان فيه لا يدرج في امتحانات الشهور التالية طبقًا لتوجيهات الوزارة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة سير وانتظام الامتحانات.