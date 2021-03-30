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تواصل انخفاض أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل انخفاض أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سعر الدولار الأمريكي الشراء 15.65 البيع 15.75

سعر اليورو الشراء 18.406 البيع 18.5425

سعر الجنيه الإسترليني الشراء 21.536 البيع 21.7082

سعر الفرنك السويسري الشراء 16.6472 البيع 16.7803

سعر الكرون الدنماركي الشراء 2.4752 البيع 2.4936

سعر الكرون السويدي الشراء 1.7986 البيع 1.8138

سعر الكرون النرويجي الشراء 1.8288 البيع 1.844

سعر الدولار الكندي الشراء 12.4206 البيع 12.5179

سعر الدولار الاسترالي الشراء 11.941 البيع 12.0708

سعر 100 ين ياباني الشراء 14.2273 البيع 14.3495

سعر الدينار الكويتي الشراء 49.0211 البيع 52.1178

سعر الريال السعودي الشراء 4.1512 البيع 4.1991

سعر الدينار الأردني الشراء 21.7663 البيع 22.2238

سعر الدينار البحريني الشراء 40.4393 البيع 41.775

سعر الريال القطري الشراء 4.0128 البيع 4.3245

سعر الريال العماني الشراء 39.7208 البيع 40.9091

سعر الدرهم الإماراتى الشراء 4.2383 البيع 4.2882

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  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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