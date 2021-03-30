شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل انخفاض أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سعر الدولار الأمريكي الشراء 15.65 البيع 15.75
سعر اليورو الشراء 18.406 البيع 18.5425
سعر الجنيه الإسترليني الشراء 21.536 البيع 21.7082
سعر الفرنك السويسري الشراء 16.6472 البيع 16.7803
سعر الكرون الدنماركي الشراء 2.4752 البيع 2.4936
سعر الكرون السويدي الشراء 1.7986 البيع 1.8138
سعر الكرون النرويجي الشراء 1.8288 البيع 1.844
سعر الدولار الكندي الشراء 12.4206 البيع 12.5179
سعر الدولار الاسترالي الشراء 11.941 البيع 12.0708
سعر 100 ين ياباني الشراء 14.2273 البيع 14.3495
سعر الدينار الكويتي الشراء 49.0211 البيع 52.1178
سعر الريال السعودي الشراء 4.1512 البيع 4.1991
سعر الدينار الأردني الشراء 21.7663 البيع 22.2238
سعر الدينار البحريني الشراء 40.4393 البيع 41.775
سعر الريال القطري الشراء 4.0128 البيع 4.3245
سعر الريال العماني الشراء 39.7208 البيع 40.9091
سعر الدرهم الإماراتى الشراء 4.2383 البيع 4.2882
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