شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثالث.. تعليم المنوفية يتصدر المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة ISEF والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إن تعليم المنوفية تصدر المراكز الأولى في المسابقة الدولية ISEF 2021 للعام الثالث على التوالي حيث استطاع أبناء تعليم المنوفية حصد المراكز الثلاثة الأولى فى المسابقة الدولية ISEF على مستوى الجمهورية لتمثيل مصر في فعاليات المسابقة الدولية التي تقام كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية

وجاءت نتيجة التحكيم على مستوى الجمهورية بفوز الطالب أحمد طارق الفرماوي من المدرسة الأمريكية الخاصة بإدارة شبين الكوم التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى المشروعات تحت السن مجال الأنظمة المدمجة

وفاز الطالبان عبد الرحمن رجب و يوسف عماد حبرك بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مجال الهندسة الطبية بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بسرس الليان

والطالبان كيرلس سامى جرجس ومحمد أبو بكر يونس بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مجال ROBO من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بسرس الليان

والطالبان محمد أحمد قطب والطالب مصطفى أسامة عاشور بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مجال ROBO بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بسرس الليان

جدير بالذكر بأن هذه المسابقة تقام فعالياتها كل عام بإشراف مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية ومراكز التطوير بالادارات التعليمية وقد عقدت فعاليات المسابقة هذا العام بنظام OnLine لدواعي انتشار جائحة كورونا وبكوادر تحكيم جامعية من جامعة المنوفية الرائدة وجامعة مدينة السادات التي شاركت هذا العام