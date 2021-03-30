شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين مستوى الخدمات.. رئيس «القابضة للمياه» يتفقد محطة معالجة بورفؤاد ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على التنسيق المستمر بين الشركات التابعة للشركة القابضة بجميع قطاعاتها، للانتهاء من اعمال الإحلال والتجديد للعديد من المحطات ذات الاهمية القصوى لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي .

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي تم عقده اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته لمحطة معالجة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة ونسب التنفيذ ووضع خطة زمنية بتوقيتات محددة للانتهاء من باقي الأعمال، لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بالمحافظة في مجال الصرف الصحي

وشهدت الزيارة تفقد المهندس ممدوح رسلان لمكونات المحطة، يرافقه كلا من الدكتور صلاح بيومى، والدكتور أحمد معوض نائبا رئيس الشركة القابضة، واللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى القاهرة، والدكتور حسن علام رئيس المركز القومي لبحوث البناء والمهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة لمراجعة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بالمحطة .

من جانبه، أكد اللواء عبدالحميد عصمت، أن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة بورفؤاد والتي تقدر طاقتها التصميمية بـ 37500 متر مكعب في اليوم، وذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لشركة محافظات القناة بهدف الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المرفق الحيوى الهام

وشدد «عصمت» على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال طبقا للعقد المبرم مع الشركة المنفذة للأعمال المدنية بالمحطة، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة بكل دقة لخدمة أهالي بورفؤاد بجانب دعم مشروعات التنمية والاستثمار ببورسعيد ومشروعات شرق التفريعة.