شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الشواطئ: إنهاء 80% من مشروع حماية قلعة قايتباي بتكلفة 267 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف حبيشي رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والري الجديد، إن الجهة المنفذة لأعمال حماية وترميم ودرء خطوة قلعة قايتباي والصخرة الأم في الإسكندرية أنهت حوالي 80% من الأعمال حتى الآن.

وأوضح «حبيشي»، في تصريحات لـ المصرى اليوم الثلاثاء، أن معدلات الاداء والتنفيذ التي جرى الانتهاء منها تعتبر أعمال محورية مهمة تتعلق بأساس المشروع، مشيرًا إلى أن القلعة تشهد تنفيذ أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحمايتها بتكلفة 267 مليون جنيه، وأنه من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول ديسمبر 2021.

وأشار المهندس أشرف حبيشي رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والري إلى أن الشركة المنفذة للأعمال انتهت من اللسان البحري والحاجز الغاطس والكوبري، ومعظم الأعمال التدعيمية بالكتل الخرسانية، لافتًا إلى أن مشروع حماية الصخرة الأم للقلعة وعمل لسان بحرى، يعد المشروع الأضخم لموقع أثري على سواحل الشواطئ المصرية، خاصة وأنه جرى الالتزام بتصميم الابراج الاربعة المنشأة على طرفى الكوبري على الطراز المملوكى، فضلاً عن انشاء مرسي يخوت، وحاجز أمواج، ومشاية خرسانية.

وأضاف: «المشروع يقع فى 5 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 مترًا، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار ولسان حجري بطول 30 مترًا ورصيف بحري بطول 100 متر وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال فى المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملى يتم الاستفادة منه في موسم الصيف حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة وياخد شكل دوراني حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متر من الناحية الشمالية وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت».

وقال رئيس الهيئة الجديد إن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، تنفذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية ٩٦٩ مليون جنية، شملت 5 مشروعات هى مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية وخاصة أثناء موسم النوات، بتكلفة تقدر بـ٦٧ مليون جنية، ومشروع بئر مسعود وحتى المحروسة بطول ١٦٠٠ متر لحماية ٢ كم من الشواطئ بتكلفة ٢٠٠ مليون جنية، ومشروع استكمال سلسلة حواجز غاطسة لحماية الكورنيش أمام فندق المحروسة بتكلفة ٣٣٥ مليون جنية، وكذا مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول ٥٠٠ متر من مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنية، و مشروع حماية قلعة قايتباى الذي يجرى تنفيذه لحماية القلعة بتكلفة ٢٦٧ مليون جنيه.

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